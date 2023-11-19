Арзамас, Нижний Новгород и Дзержинск посетит поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза остановится в трёх городах Нижегородской области, сообщается на сайте проекта.28 декабря поезд прибудет в Арзамас (станция Арзамас-2), 29 – в Нижний Новгород (станция Нижний Новгород – Сортировочный) и в Дзержинск.