Арзамас, Нижний Новгород и Дзержинск посетит поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза остановится в трёх городах Нижегородской области, сообщается на сайте проекта.28 декабря поезд прибудет в Арзамас (станция Арзамас-2), 29 – в Нижний Новгород (станция Нижний Новгород – Сортировочный) и в Дзержинск.
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