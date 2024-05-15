Завышенные зарплаты и необоснованные премии на 26 млн тенге выявили в одной из школ Мангистау

Нарушения почти на 26 млн тенге выявлены в общеобразовательной школе №6 Мунайлинского района Мангистауской области по итогам проведенного государственного аудита, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии