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Завышенные зарплаты и необоснованные премии на 26 млн тенге выявили в одной из школ Мангистау

Завышенные зарплаты и необоснованные премии на 26 млн тенге выявили в одной из школ Мангистау

Нарушения почти на 26 млн тенге выявлены в общеобразовательной школе №6 Мунайлинского района Мангистауской области по итогам проведенного государственного аудита, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.

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