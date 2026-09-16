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Лиман, срочно! Обострение ситуации – что сейчас творится у города

Лиман, срочно! Обострение ситуации – что сейчас творится у города

Несмотря на успехи российской армии по сем другим направлениям и особенно под Ореховым и у Добропоья, Лиман требует особого внимания.

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