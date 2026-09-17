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Тамбиев о 3:2 с «Адмиралом»: «Впервые почувствовал, что такое лететь на Дальний Восток и сразу играть. «Динамо» в начале немного попало под нервяк, но за счет функциональной подготовки переломило матч»

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев поделился мыслями после победы над «Адмиралом» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

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