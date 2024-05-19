В Волгоградской области зафиксировано снижение уровня бедности

Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в Волгоградской области. По данным ведомства, в 2023 году количество людей, доходы которых ниже прожиточного минимума, составило 225,4 тысячи человек, что составляет 9,1% от общей численности населения региона.
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