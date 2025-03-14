У Меган Маркл и принца Гарри появился новый повод для ссор

Супруг герцогини недоволен развитием событий. Из-за шоу Меган забыла о муже LEGION-MEDIAКогда Меган Маркл еще только затевала свой проект — кулинарное шоу «С любовью, Меган», предназначенное для показа на Netflix, — она никак не могла предположить, что это может осложнить ее отношения с Гарри.