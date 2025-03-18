Попытка прорыва в Белгородчину уже с двух направлений? Первые подробности наступления врага

Продолжается отражение попытки противника прорваться в Белгородскую область. Сообщается, что наши войска на данный момент отбили все атаки в районе Демидовка - Графовка, однако военкор Романов передаёт, что начался накат в районе хутора Марьино.
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