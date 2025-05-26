Фонд «Защитники Отечества» адаптировал жилье более чем 1 160 ветеранам СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» сообщает о том, что с его помощью удалось адаптировать более 1 160 квартир и домов для комфортного проживания ветеранов специальной военной операции с инвалидностью.
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