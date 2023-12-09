В США впервые разрешили препарат на основе «генетических ножниц»

В США впервые разрешили использование препарата на основе технологии генного редактирования CRISPR. Он разработан для лечения серповидноклеточной анемии — генетического заболевания, у больных которым белок крови гемоглобин приобретает аномальную серповидную форму.
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