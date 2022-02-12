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Пресс-атташе ФФКР: «Допустят Валиеву до личного турнира Олимпиады или нет, решат сегодня до 18 часов по московскому времени»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина сообщила, что решение о допуске фигуристки Камилы Валиевой до личного турнира Олимпиады в Пекине будет принято сегодня до 18 часов по московскому времени.

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