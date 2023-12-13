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Свиная рулька на 2 килограмма как в Германии: маринуем, варим и в конце запекаем для корочки

Свиная рулька по классическому рецепту как в Германии готовится в три последовательных этапа. Мясо сначала маринуем, затем еще варим и только в конце запекаем, в результате блюдо получается очень нежным, но с хрустящей аппетитной корочкой.

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