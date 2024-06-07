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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Фернандеса не считает ошибкой возвращение Марио в РПЛ: «Он принес пользу «Зениту» и завоевал два трофея»

Ранее Жорже Машаду, агент бразильца, подтвердил, что Марио останется в «Зените» на следующий сезон. – Не было ли ошибкой возвращение Марио в РПЛ? – Нет.

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