Авиаудары не могут лишить Иран контроля над проливом

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Двенадцатая ночь американских авиаударов по Ирану не принесла главного результата, которого добивается Вашингтон: Ормузский пролив остаётся фактически закрытым для коммерческого судоходства.
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