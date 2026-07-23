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ИА Реалист

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Авиаудары не могут лишить Иран контроля над проливом

Авиаудары не могут лишить Иран контроля над проливом

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Двенадцатая ночь американских авиаударов по Ирану не принесла главного результата, которого добивается Вашингтон: Ормузский пролив остаётся фактически закрытым для коммерческого судоходства.

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