На базе популярного кроссовера Toyota RAV-4 выпустили экстремальный раллийный болид

Автосалон SEMA 2024 стал ареной для громкой премьеры – Toyota RAV-X, раллийного кроссовера. Разработанный подразделением Toyota Service Parts and Accessories Development (SPAD), этот концепт-кар вдохновлён суровыми испытаниями ралли Дакар, воплощая в себе дух выносливости и инженерного мастерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии