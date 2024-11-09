На базе популярного кроссовера Toyota RAV-4 выпустили экстремальный раллийный болид

Автосалон SEMA 2024 стал ареной для громкой премьеры – Toyota RAV-X, раллийного кроссовера. Разработанный подразделением Toyota Service Parts and Accessories Development (SPAD), этот концепт-кар вдохновлён суровыми испытаниями ралли Дакар, воплощая в себе дух выносливости и инженерного мастерства.