Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Мякиньков
    Надо этому козлу показать фото Хиросимы после ядерной бомбардировки и сказать, что то же самое будет с Берлином!Кандидат в канцле...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    А они видимо из-за скудости своего ума не поняли нашего президента...Кандидат в канцле...
  • Сэм Самуилович
    В своё время, Создатель, рассыпал, по миру, много дебилов.... Теперь дебилы выросли и заняли ключевые места.... Може...Кандидат в канцле...

Вот список знаменитостей, которые заявили, что покинут "эту страну", если Трамп победит:

Вот список знаменитостей, которые заявили, что покинут "эту страну", если Трамп победит:

      Вот список знаменитостей, которые заявили, что покинут "эту страну", если Трамп победит: - Алек Болдуин- Вупи Голдберг - Джон Ледженд- Крисси Тейген- Роб Райнер- Барбара Стрейзанд- Меган Рапино- Том Хэнкс- Эми Шумер- Леди Гага- Тейлор Свифт - Джейн Фонда- Мадонна- Марк Руффало- Ким Кардашьян- Брюс Спрингстин- Джордж Клуни- Опра Уинфри- Роберт Де Ниро- Сэмюэл Л.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
Ждем выполнение обещаний😀
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх