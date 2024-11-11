Вот список знаменитостей, которые заявили, что покинут "эту страну", если Трамп победит: - Алек Болдуин- Вупи Голдберг - Джон Ледженд- Крисси Тейген- Роб Райнер- Барбара Стрейзанд- Меган Рапино- Том Хэнкс- Эми Шумер- Леди Гага- Тейлор Свифт - Джейн Фонда- Мадонна- Марк Руффало- Ким Кардашьян- Брюс Спрингстин- Джордж Клуни- Опра Уинфри- Роберт Де Ниро- Сэмюэл Л.
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