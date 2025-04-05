"Мангистау - колыбель тюркской культуры" - генеральный секретарь ТЮРКСОЙ

В первый день открытия года «Актау – культурная столица тюркского мира» генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев ознакомился с представленными на территории этногородка «Дархан дала» объектами, передает inAktau.
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