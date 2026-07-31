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В Барнауле открыли новую умную спортивную площадку за 9,7 млн рублей

В Барнауле открыли новую умную спортивную площадку за 9,7 млн рублей

Многофункциональное пространство с QR‑подсказками появилось на территории спортшколы № 6 В Барнауле появилась еще одна современная спортивная площадка — ее открыли на территории спортивной школы № 6 по ул.

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