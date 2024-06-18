Возле калужского ТЦ провели рейд на бывших мигрантов-уклонистов

Возле ТЦ «Гагаринский» в Калуге сотрудники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицейскими провели рейд по выявлению бывших мигрантов, которые не встали на воинский учётВозле ТЦ "Гагаринский" в Калуге сотрудники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицейскими провели рейд по выявлению бывших мигрантов, которые не встали на воинский учёт.
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