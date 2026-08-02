Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, как детей в Одессе заставляли говорить на переменах по-украински

Стало известно, как детей в Одессе заставляли говорить на переменах по-украински

Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах. Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко, получивший статус беженца в России, передает РИА Новости.

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