Стало известно, как детей в Одессе заставляли говорить на переменах по-украински

Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах. Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко, получивший статус беженца в России, передает РИА Новости.
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