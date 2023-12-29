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Когда технологии не устаревают. Тест-драйв Geely Atlas Pro

Когда технологии не устаревают. Тест-драйв Geely Atlas Pro

Нынешние китайские производители прогрессируют словно компьютеры – сегодня ты купил самое современное оборудование, а завтра вышла более мощная и еще более современная версия! И ты уже думаешь, зачем я купил вчера этот автомобиль, когда сегодня мог приобрести уже другой.

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