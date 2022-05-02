Мировое обозрение

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Kyodo: большинство японцев не считают рост напряженности поводом для поправок в конституции

Ilya Galakhov/Global Look Press Около 70% жителей Японии не считают, что сложная ситуация в мире является причиной для внесения изменений в конституцию.

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