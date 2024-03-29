Лавров рассказал о преимуществах мирного плана Китая по Украине

РИАМО - 29 мар. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что план по мирному урегулированию украинского конфликта, который предложил Китай, основан на анализе причин происходящего, в отличие от безумной «формулы мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета «Известия».
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