Стали известны результаты выборов в Калужской области

Стали известны результаты выборов в областное Заксобрание и органы местного самоуправления Калуги, Перемышля, Балабанова, Людинова, Кондрова и ТарусыСтали известны результаты выборов в областное Заксобрание и органы местного самоуправления Калуги, Перемышля, Балабанова, Людинова, Кондрова и Тарусы.
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