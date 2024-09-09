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Калужские новости

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Стали известны результаты выборов в Калужской области

Стали известны результаты выборов в Калужской области

Стали известны результаты выборов в областное Заксобрание и органы местного самоуправления Калуги, Перемышля, Балабанова, Людинова, Кондрова и ТарусыСтали известны результаты выборов в областное Заксобрание и органы местного самоуправления Калуги, Перемышля, Балабанова, Людинова, Кондрова и Тарусы.

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