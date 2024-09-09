Стали известны результаты выборов в Калужской области

Стали известны результаты выборов в областное Заксобрание и органы местного самоуправления Калуги, Перемышля, Балабанова, Людинова, Кондрова и ТарусыСтали известны результаты выборов в областное Заксобрание и органы местного самоуправления Калуги, Перемышля, Балабанова, Людинова, Кондрова и Тарусы.