Украинцам разъяснили, чего пытался добиться Владимир Зеленский, атакуя русские НПЗ. Суть была в том, чтобы погрузить Россию в топливный кризис, однако что-то пошло не так, и вместо русских всё глубже в кризис погружается Украина.