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Царьград

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"Мы все глубже погружаемся": Украинцам разъяснили замысел Зеленского с ударами по русским НПЗ. Но что-то пошло не так

"Мы все глубже погружаемся": Украинцам разъяснили замысел Зеленского с ударами по русским НПЗ. Но что-то пошло не так

Украинцам разъяснили, чего пытался добиться Владимир Зеленский, атакуя русские НПЗ. Суть была в том, чтобы погрузить Россию в топливный кризис, однако что-то пошло не так, и вместо русских всё глубже в кризис погружается Украина.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Зеленскому и Ко нужно было головой думать, но вместо мозгов у этой компании непонятная субстанция.
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