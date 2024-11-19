Отбывающий срок пермский экс-депутат Телепнев перестал руководить своими фирмами

Находящийся в колонии-поселении бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев больше не является директором своих компаний ООО «КС-Эко», ООО «КС-Айти» и ООО «Консультант Строй».
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