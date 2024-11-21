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Бить или бежать: как спастись от агрессивной собаки

Бить или бежать: как спастись от агрессивной собаки

Собака — верный спутник человека, но встречаются случаи, когда четвероногий друг становится опасным. Почему четвероногий друг превращается во врага? Можно ли спастись, если псы атакуют? И правда ли, что кусачей собака становится из-за хозяина, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

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