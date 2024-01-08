Замминистра обороны РФ Панков исполнил мечту девочки в рамках "Елки желаний"

Статс-секретарь-заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту двенадцатилетней девочки Алисы из Санкт-Петербурга.
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