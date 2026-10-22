За 34 года дипломатических отношений стороны закрепили курс на углубление взаимодействия в Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве, а товарооборот по итогам 2025 года достиг 27,4 млрд долларов.
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