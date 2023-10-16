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Бесплатные уроки китайского и английского пройдут в Нижнем Новгороде

Бесплатные уроки китайского и английского пройдут в Нижнем Новгороде

Нижегородцам предлагаю принять участие в ряде интересных и познавательных мероприятий.В Нижнем Новгороде в период с 16 по 20 октября на площадке Штаба общественной поддержки состоятся бесплатные мастер-классы по английскому и китайскому языкам.

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