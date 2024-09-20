Царьград
В Петербурге полностью перекроют один из съездов с ЗСД на КАД

В Северной столице с 28 сентября по 2 октября будет полностью перекрыт съезд на внутреннее кольцо КАД.

