Происшествия

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В Иркутске сотрудники полиции поощрили двоих местных жителей за активную гражданскую позицию и оказание содействия

Руководители Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в торжественной обстановке наградили благодарностями двоих жителей областного центра, которые оказали содействие сотрудникам полиции в раскрытии преступления и розыске ребенка.

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