Рынки растут шестую неделю подряд

Фьючерсы на американские акции стабилизировались в пятницу, как и доходность казначейских облигаций. Перспектива снижения процентных ставок в США привела к снижению доходности 10-летних облигаций на семь базисных пунктов до 4,21% на предыдущей сессии.
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