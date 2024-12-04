Береговая охрана Китая окатила из водомета судно Филиппин

Выстрел из водомета по правительственному судну Филиппин произвела береговая охрана КНР в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель пресс-службы береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла 4 декабря в социальной сети X.
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