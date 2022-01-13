Председатель СКР: Вернем контроль за оборотом оружия от Росгвардии МВД

Причиной является ряд «резонансных происшествий». Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что контроль за оборотом оружия и патронов необходимо вернуть МВД из Росгвардии «в связи с рядом резонансных происшествий».
Причиной является ряд «резонансных происшествий». Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что контроль за оборотом оружия и патронов необходимо вернуть МВД из Росгвардии «в связи с рядом резонансных происшествий».
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