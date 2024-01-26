Президент дал поручение правительству о проектах в генетике

Лидер РФ Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения по генетике. Как сообщает РИА Новости, лидер России Владимир Путин дал особое поручение правительству страны и Роснефти, которое касается предложений по развитию проектов, реализуемым компанией в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы.