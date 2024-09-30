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Космический стартап без ракет получил стартовую площадку «Союза» во Французской Гвиане

Космический стартап без ракет получил стартовую площадку «Союза» во Французской Гвиане

Концепт частично многоразовой малой ракеты MaiaSpace / © MaiaSpace Стартап MaiaSpace ведет разработку частично многоразовой малой ракеты, которая сможет в одноразовом варианте выводить на солнечно-синхронную орбиту до 1500 килограммов полезной нагрузки, в многоразовом — до 500 килограммов.

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