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В Шанхае Mercedes-Benz представил концепт Vision V – предвестника нового V-класса

На Шанхайском автосалоне компания Mercedes-Benz представила концептуальную модель Vision V, представляющую собой роскошный минивэн и являющуюся предвестником нового поколения V-класса, запуск серийного производства которого запланирован на 2026 год.

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