Сенат США призвал уволить главу Секретной службы страны

Резолюция о прекращении полномочий главы Секретной службы США Кимберли Читл после покушения на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в понедельник, 22 июля, внесена в Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.
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