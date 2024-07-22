Сенат США призвал уволить главу Секретной службы страны

Резолюция о прекращении полномочий главы Секретной службы США Кимберли Читл после покушения на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в понедельник, 22 июля, внесена в Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.