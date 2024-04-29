Компания Lotus построила экстремальный электрогиперкар Evija X для Нюрбургринга

Гонка за рекордами «Нордшляйфе» вышла на новый уровень с заездом Lotus Evija. Британский автопроизводитель специально для быстрого круга по «Северной петле» построил X-версию электрогиперкара, который смог пусть и не установить абсолютный рекорд круга, но попал в тройку быстрейших машин на автодроме за его современную историю.