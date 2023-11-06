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NI: украинский кризис показал, что США не смогут помочь всем союзникам

NI: украинский кризис показал, что США не смогут помочь всем союзникам

Затраты США на поддержку Киева показали, что Вашингтон не сможет помочь всем своим союзникам. Такое мнение выразил старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд в статье для журнала National Interest.

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