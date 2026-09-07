Представлен новейший чип Huawei Kirin 9050 Pro с аппаратной трассировкой лучей

Новый чип получил обновлённую архитектуру CPU и мощный NPU для ИИ Huawei представила мобильный процессор Kirin 9050 Pro вместе со складным смартфоном Mate XT 2.
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