Эксклюзив: Gemini от Google вынуждает подрядчиков оценивать реакции ИИ вне их компетенции

Генеративный ИИ может выглядеть как волшебство, но за разработкой этих систем стоят армии сотрудников таких компаний, как Google, OpenAI и других, известных как «инженеры-подсказчики» и аналитики, которые оценивают точность результатов работы чат-ботов, чтобы улучшить их ИИ.
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