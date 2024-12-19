Эксклюзив: Gemini от Google вынуждает подрядчиков оценивать реакции ИИ вне их компетенции

Генеративный ИИ может выглядеть как волшебство, но за разработкой этих систем стоят армии сотрудников таких компаний, как Google, OpenAI и других, известных как «инженеры-подсказчики» и аналитики, которые оценивают точность результатов работы чат-ботов, чтобы улучшить их ИИ.