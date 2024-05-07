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Петербургский дневник

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Олег Эргашев вручил подарки раненым бойцам СВО

Олег Эргашев вручил подарки раненым бойцам СВО

В военно-медицинской академии имени Кирова Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев посетил Военно-медицинскую академию имени Кирова, где встретился с участниками специальной военной операции – они проходят лечение и реабилитацию.

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