Олег Эргашев вручил подарки раненым бойцам СВО

В военно-медицинской академии имени Кирова Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев посетил Военно-медицинскую академию имени Кирова, где встретился с участниками специальной военной операции – они проходят лечение и реабилитацию.
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