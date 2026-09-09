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Царьград

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В Киеве начат обратный отсчёт: Грядёт удар по банкам и связи. Потеря Донбасса через полгода?

В Киеве начат обратный отсчёт: Грядёт удар по банкам и связи. Потеря Донбасса через полгода?

Чем ближе холода, тем острее звучат фронтовые прогнозы. На первый план выходят не только события на передовой, но и устойчивость систем, от которых зависит повседневная жизнь.

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