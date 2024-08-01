В России упала безработица

Речь идет про 2,4%, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости». «В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда).
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