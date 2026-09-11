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Газета.ру

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Минюст России исключил блогера Понасенкова из реестра иноагентов

Минюст России исключил блогера Понасенкова из реестра иноагентов

Блогера Евгения Понасенкова исключили из реестра иностранных агентов. Об этом свидетельствует база данных Минюста РФ.

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