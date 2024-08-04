Нарколог раскрыл, кому больше всего вреден алкоголь

Алкоголь наиболее опасен для людей в возрасте, тем более при наличии у них хронических заболеваний, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин .
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