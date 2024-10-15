Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов отправил поздравительную телеграмму в адрес командования и солдат 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады, приуроченную к освобождению населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.
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