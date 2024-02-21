Украинское военное командование больше не в состоянии управлять армией страны. Киев оказался в такой ситуации после потери контроля над донецким городом Авдеевкой, заявил подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис в ходе интервью для канала News Nation.
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