«Будет война»: США рассказали, где будет новая «Украина»

США - это империя самого Дъявола. Перемирие между добром и злом не возможен.Здесь два варианта: "или добро победит ,или исчезнет все человечество." Добро может существовать без Зла,а зло (Дъявол) не может существовать если нет добра. Он существует пока есть добро.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

В одном не соглашусь с автором - журналистом Брайаном Робертсоном - "Пентагону понадобился новый способ вытягивать деньги из налогоплательщиков." До последнего дня пиндосы ни разу не стеснялись включать печатный станок, когда на что-то требовались деньги... большие деньги... большие, ничем не обеспеченные деньги. Что в этот раз может пойти не так? Потолок госдолга пробивается с завидной стабильностью/регулярностью, а стабильность, как известно - признак мастерства. Да и кого стесняться, если ты гегемон?! Ну или по привычке продолжаешь считать себя таковым...