Русская весна
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Русская весна

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«Будет война»: США рассказали, где будет новая «Украина»

«Будет война»: США рассказали, где будет новая «Украина»

США хотят спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы, они используют на Тайване те же методы, что применяли против России на Украине, предположили в американском;журнале American Conservative.

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Комментарии
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Виктор Горшков
США - это империя самого Дъявола. Перемирие между добром и злом не возможен.Здесь два варианта: &quot;или добро победит ,или исчезнет все человечество.&quot; Добро может существовать без Зла,а зло (Дъявол) не может существовать если нет добра. Он существует пока есть добро.
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В одном не соглашусь с автором - журналистом Брайаном Робертсоном - &quot;Пентагону понадобился новый способ вытягивать деньги из налогоплательщиков.&quot; До последнего дня пиндосы ни разу не стеснялись включать печатный станок, когда на что-то требовались деньги... большие деньги... большие, ничем не обеспеченные деньги. Что в этот раз может пойти не так? Потолок госдолга пробивается с завидной стабильностью/регулярностью, а стабильность, как известно - признак мастерства. Да и кого стесняться, если ты гегемон?! Ну или по привычке продолжаешь считать себя таковым...
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14 час.
S
Sobering
Глупости написаны. США сломались перед Китаем, дав добро на объединение двум оппозиционным партиям Тайваня &quot;Гоминьдан&quot; и &quot;Народной партии&quot; против курируемой США правящей &quot;Демократической прогрессивной партии&quot; Тайваня. Как только оппозиция объединилась - Си сразу же поехал в США. Тем самым США дали добро на будущее объединение Тайваня с Китаем.
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4 час.

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